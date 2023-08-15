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Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Махачкале

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва на АЗС в Махачкале.
Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Махачкале
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

«От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в тексте заявления.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выразил соболезнования в связи с трагедией.

Ранее стало известно, что на АЗС в Махачкале произошёл взрыв. По последним данным, число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 30.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.

Глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба заявил, что в общей сложности семьям погибших и пострадавшим при взрыве на АЗС выделят около 60 млн рублей.

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