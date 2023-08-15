Токаев направил телеграмму c соболезнованиями Путину в связи со взрывом в Дагестане
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт президента Республики Казахстан.
«От имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в здании автосервиса в Махачкале произошёл взрыв. По последним данным, число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 30.
В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.