Токаев направил телеграмму c соболезнованиями Путину в связи со взрывом в Дагестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагическим взрывом на автомобильной заправочной станции в Махачкале, который унёс множество жизней.

Об этом сообщает сайт президента Республики Казахстан.

«От имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в здании автосервиса в Махачкале произошёл взрыв. По последним данным, число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 30.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.