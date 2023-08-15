Марочко заявил об использовании ВСУ на окраинах Купянска тактики живого щита
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«На Купянском направлении украинские боевики пытаются замедлить продвижение российских войск за счёт мирного населения, применяют тактику живого щита. На восточных окраинах Купянска между домами активно возводятся фортификационные сооружения, которые соединяются траншеями», — рассказал он РИА Новости.
Так, например, воздушная разведка показала, что в селе Кучеровка под Купянском украинские военные во дворе частного дома расположили взвод одного из подразделений, а около другого жилого дома сделали капонир для бронетехники.
«Во дворе жилого дома населённого пункта Петропавловка выявлен украинский миномётный расчёт. В качестве укрытия используется подвальное помещение, где укрываются мирные граждане», — добавил Марочко.
Ранее Марочко заявил, что украинские военные перебрасывают западные средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки и комплексов радиоэлектронной борьбы в Харьков.