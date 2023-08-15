Марочко заявил об использовании ВСУ на окраинах Купянска тактики живого щита

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об использовании украинскими военными на окраинах Купянска тактики живого щита.

«На Купянском направлении украинские боевики пытаются замедлить продвижение российских войск за счёт мирного населения, применяют тактику живого щита. На восточных окраинах Купянска между домами активно возводятся фортификационные сооружения, которые соединяются траншеями», — рассказал он РИА Новости.

Так, например, воздушная разведка показала, что в селе Кучеровка под Купянском украинские военные во дворе частного дома расположили взвод одного из подразделений, а около другого жилого дома сделали капонир для бронетехники.

«Во дворе жилого дома населённого пункта Петропавловка выявлен украинский миномётный расчёт. В качестве укрытия используется подвальное помещение, где укрываются мирные граждане», — добавил Марочко.

Ранее Марочко заявил, что украинские военные перебрасывают западные средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки и комплексов радиоэлектронной борьбы в Харьков.