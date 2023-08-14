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МО Армении заявило о ранении военного при обстреле со стороны Азербайджана

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Министерство обороны Армении заявило о тяжёлом ранении военнослужащего при обстреле из стрелкового оружия со стороны Азербайджана.

«Примерно в 19:50 (18:50 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении армянских позиций, расположенных в районе Верин Шоржа, в результате чего ранение получил военнослужащий», — говорится в сообщении.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Брюсселе договорились активизировать работу по решению рассмотренных в бельгийской столице вопросов, связанных с Нагорным Карабахом.

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