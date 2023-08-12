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Армения попросила провести заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе

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В пресс-службе МИД Армении заявили, что армянская сторона обратилась с просьбой провести заседание Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.
Армения попросила провести заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе
  • Gettyimages.ru
  • © John Angelillo - Pool

«11 августа Республика Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания в связи с ухудшением гуманитарной ситуации... Нагорного Карабаха», — отмечается в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Брюсселе договорились активизировать работу по решению рассмотренных в бельгийской столице вопросов, связанных с Нагорным Карабахом.

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