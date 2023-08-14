Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ весь день обстреливали Глушковский район
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«Сегодня Глушковский район весь день был под обстрелом со стороны Украины. Прилёты зафиксированы в Тёткино, Алексеевке и Волфино», — написал он в Telegram.
Пострадавших в результате обстрелов нет, добавил Старовойт.
По его словам, в селе Волфино нарушено электроснабжение.
Ранее замгубернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками села Волфино Глушковского района возросло до четырёх.