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Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ весь день обстреливали Глушковский район

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВС Украины весь день обстреливали Глушковский район.
Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ весь день обстреливали Глушковский район
  • AP
  • © Roman Chop

«Сегодня Глушковский район весь день был под обстрелом со стороны Украины. Прилёты зафиксированы в Тёткино, Алексеевке и Волфино», — написал он в Telegram.

Пострадавших в результате обстрелов нет, добавил Старовойт.

По его словам, в селе Волфино нарушено электроснабжение.

Ранее замгубернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками села Волфино Глушковского района возросло до четырёх.

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