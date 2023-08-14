Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ весь день обстреливали Глушковский район

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВС Украины весь день обстреливали Глушковский район.

«Сегодня Глушковский район весь день был под обстрелом со стороны Украины. Прилёты зафиксированы в Тёткино, Алексеевке и Волфино», — написал он в Telegram.

Пострадавших в результате обстрелов нет, добавил Старовойт.

По его словам, в селе Волфино нарушено электроснабжение.

Ранее замгубернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками села Волфино Глушковского района возросло до четырёх.