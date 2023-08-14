Зеленский посетил расположение бойцов 22-й отдельной мехбригады ВСУ в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский съездил в подконтрольную ВСУ часть Донбасса и посетил расположение 22-й отдельной механизированной бригады.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале Зеленского.

«Посетил 22-ю отдельную механизированную бригаду, выполняющую боевые задания в составе тактической группы «Адам» оперативно-тактической группировки «Соледар»», — написал президент Украины.

Он отметил, что обсудил с командиром бригады проблемы, с которыми сталкиваются бойцы ВСУ, а также предложения по их решению.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил всех областных военкомов и заменил их участниками боевых действий.