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Зеленский посетил расположение бойцов 22-й отдельной мехбригады ВСУ в Донбассе

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Украинский президент Владимир Зеленский съездил в подконтрольную ВСУ часть Донбасса и посетил расположение 22-й отдельной механизированной бригады.
Зеленский посетил расположение бойцов 22-й отдельной мехбригады ВСУ в Донбассе
  • globallookpress.com
  • © Pool /Ukrainian Presidentia

Об этом говорится в официальном Telegram-канале Зеленского.

«Посетил 22-ю отдельную механизированную бригаду, выполняющую боевые задания в составе тактической группы «Адам» оперативно-тактической группировки «Соледар»», — написал президент Украины.

Он отметил, что обсудил с командиром бригады проблемы, с которыми сталкиваются бойцы ВСУ, а также предложения по их решению.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил всех областных военкомов и заменил их участниками боевых действий.

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