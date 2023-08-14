Зеленский посетил расположение бойцов 22-й отдельной мехбригады ВСУ в Донбассе
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Об этом говорится в официальном Telegram-канале Зеленского.
«Посетил 22-ю отдельную механизированную бригаду, выполняющую боевые задания в составе тактической группы «Адам» оперативно-тактической группировки «Соледар»», — написал президент Украины.
Он отметил, что обсудил с командиром бригады проблемы, с которыми сталкиваются бойцы ВСУ, а также предложения по их решению.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил всех областных военкомов и заменил их участниками боевых действий.