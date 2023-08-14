Старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Брайен заявил, что многочисленные неудачи в ходе украинского контрнаступления и ошибки в решениях президента Украины Владимира Зеленского могут привести к расколу в стране и его свержению

Об этом со ссылкой на его статью пишет Asia Times.

«Авантюра с Артёмовском может создать огромную внутреннюю проблему для Зеленского... Никто не может точно сказать, поддерживает ли всё ещё украинская армия президента», — указал Брайен.

По его словам, по мере того, как в Киеве появляется всё больше и больше трещин в обществе, вполне вероятно, что военные могут взять дело в свои руки.

«Если это произойдёт, Зеленский, скорее всего, будет свергнут», — указал аналитик.

Он также добавил, что ухудшают ситуацию и слухи о намерении Зеленского заменить главу Минобороны Украины. Пока что все потенциальные кандидаты на место главы оборонного ведомства являются людьми с маленьким опытом и не имеющими никакого отношения к боевым действиям.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что власти стран Запада желают физически устранить президента Украины Владимира Зеленского и возложить ответственность за его гибель на Россию.