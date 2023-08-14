Военачальник Наев: ВСУ повышают боеготовность из-за опасений нового наступления ВС России
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Об этом пишет «РБК-Украина».
По его словам Наева, вероятность повторного наступления на Киев существует, но на данный момент она «не подкреплена силами и средствами».
Украинское военное руководство делает всё, чтобы «повысить боеготовность своих войск» на киевском направлении, отметил военачальник.
Он также заявил, что сбивать беспилотники над Киевом — сложная задача, поскольку необходимо точно прогнозировать маршруты их полёта, особенно в ночное время.
6 августа бывший аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Поузен заявил, что ВСУ в случае прорыва первой линии обороны столкнутся с контратакой российских резервов.