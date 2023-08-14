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Военачальник Наев: ВСУ повышают боеготовность из-за опасений нового наступления ВС России

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Командующий объединёнными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что ВСУ пытаются повысить свою боеспособность из-за страха нового наступления ВС России на Киев.
Военачальник Наев: ВСУ повышают боеготовность из-за опасений нового наступления ВС России
  • AP
  • © Libkos

Об этом пишет «РБК-Украина».

По его словам Наева, вероятность повторного наступления на Киев существует, но на данный момент она «не подкреплена силами и средствами».

Украинское военное руководство делает всё, чтобы «повысить боеготовность своих войск» на киевском направлении, отметил военачальник.

Он также заявил, что сбивать беспилотники над Киевом — сложная задача, поскольку необходимо точно прогнозировать маршруты их полёта, особенно в ночное время.

6 августа бывший аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Поузен заявил, что ВСУ в случае прорыва первой линии обороны столкнутся с контратакой российских резервов.

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