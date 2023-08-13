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Военкор RT Полянский рассказал о шести братьях, которые отправились в зону спецоперации

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Корреспондент RT DE Иван Полянский рассказал о шести братьях, которые отправились в зону спецоперации для выполнения боевых задач. Первым на фронт захотел пойти самый младший.
Военкор RT Полянский рассказал о шести братьях, которые отправились в зону спецоперации
  • © RT

В своём репортаже Полянский показал четверых братьев, которые работают в штурмовой группе в районе Марьинки, это бойцы с позывными Смайл, Стриж, Лысый и СНИЛС. Ещё два их брата, Аист и Борец, находятся на лечении.

Младший брат рассказал, что отправился в военкомат добровольцем, не сказав ничего другим.

«Если я поставил одного из них пулемётчиком и указал сектор стрельбы, он будет более тщательно искать противника и прикрывать, просто потому, что знает, что туда пошёл не только я на штурм, но и его братья», — отметил один из военнослужащих, рассказывая о братьях.

12 августа советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские войска взяли под контроль одну из наиболее мощных позиций укрепрайона «Зверинец» в Марьинке.

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