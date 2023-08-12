Советник главы ДНР: ВС России взяли под контроль позиции укрепрайона «Зверинец» в Марьинке
- РИА Новости
Об этом он рассказал ТАСС.
«Ещё одна из наиболее важных позиций «Зверинца» в Марьинке под нашим контролем. Таким образом, существенная часть этого «Зверинца», который является большим и мощным укрепрайоном ВСУ, находится под нашим контролем. Наступательные действия здесь успешно продолжаются», — сказал советник Пушилина.
По его словам, в первую очередь ВС России отработали артиллерией по опорному пункту ВСУ, а потом на позиции вошли разведчики. В результате атаки ликвидированы несколько военных ВСУ.
Ранее военный корреспондент Влад Андрица опубликовал видео с работой российского расчёта гаубицы Д-30 по позициям украинских военных.