Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска взяли под контроль одну из наиболее мощных позиций укрепрайона «Зверинец» в Марьинке.

Об этом он рассказал ТАСС.

«Ещё одна из наиболее важных позиций «Зверинца» в Марьинке под нашим контролем. Таким образом, существенная часть этого «Зверинца», который является большим и мощным укрепрайоном ВСУ, находится под нашим контролем. Наступательные действия здесь успешно продолжаются», — сказал советник Пушилина.

По его словам, в первую очередь ВС России отработали артиллерией по опорному пункту ВСУ, а потом на позиции вошли разведчики. В результате атаки ликвидированы несколько военных ВСУ.

Ранее военный корреспондент Влад Андрица опубликовал видео с работой российского расчёта гаубицы Д-30 по позициям украинских военных.