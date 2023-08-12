Узнать больше

Военкор RT показал, как работает расчёт гаубицы Д-30 по позициям ВСУ

Короткая ссылка
Военный корреспондент Влад Андрица опубликовал видео с работой российского расчёта гаубицы Д-30 по позициям украинских военных.

Российские военные работают из этого орудия по краю Марьинки, где всё ещё остались укрепрайоны ВСУ. Сразу после удара в воздух поднимается вражеский беспилотник, чтобы отследить российские позиции, но артиллеристы успевают отойти и замаскироваться.

«Ошибки исключены. Мы не можем себе их позволить, потому что работаем близко со своей пехотой», — объяснил один из российских бойцов.

Гаубица Д-30 — «вкусная» цель для ВСУ, потому что не может быстро спрятаться от ответных ударов украинских военных, поэтому расчёт работает чётко и быстро.

Ранее Андрица показал уничтожение позиции украинских сил под Марьинкой в ДНР из пушки С-60.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить