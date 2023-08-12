Военкор RT показал, как работает расчёт гаубицы Д-30 по позициям ВСУ

Военный корреспондент Влад Андрица опубликовал видео с работой российского расчёта гаубицы Д-30 по позициям украинских военных.

Российские военные работают из этого орудия по краю Марьинки, где всё ещё остались укрепрайоны ВСУ. Сразу после удара в воздух поднимается вражеский беспилотник, чтобы отследить российские позиции, но артиллеристы успевают отойти и замаскироваться.

«Ошибки исключены. Мы не можем себе их позволить, потому что работаем близко со своей пехотой», — объяснил один из российских бойцов.

Гаубица Д-30 — «вкусная» цель для ВСУ, потому что не может быстро спрятаться от ответных ударов украинских военных, поэтому расчёт работает чётко и быстро.

Ранее Андрица показал уничтожение позиции украинских сил под Марьинкой в ДНР из пушки С-60.