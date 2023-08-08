Военкор RT Андрица показал уничтожение позиции ВСУ под Марьинкой из пушки С-60

Военкор RT Влад Андрица показал уничтожение позиции украинских сил под Марьинкой в ДНР из пушки С-60.

Отмечается, что пушки С-60 на этом направлении работают прямой наводкой.

Как рассказал командир с позывным Храм, работать из пушки можно не только по наземным, но и по воздушным целям.

«Два-три выстрела максимум, корректировка. Сразу кассета пошла, одна, вторая... Штук 15. Дом подожгли, противника убили и уехали», — сообщил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что на Донецком направлении, в районе населённого пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики, российские войска отразили одну атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ.