WSJ: в США массово не производятся нужные Украине дешёвые дроны
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Стартовая цена продвинутых беспилотников из США начинается с $16 тыс., отмечает газета.
«У американских фирм нет беспилотников для массового рынка, которые стоили бы несколько тысяч долларов, а это то, что так нужно Украине, чтобы заменить DJI Mavic-3 — вездесущий китайский инструмент на передовой», — пишет издание.
Ранее тульский комплекс по производству беспилотных летательных аппаратов сообщил, что обладает возможностями для наращивания выпуска российских FPV-дронов-камикадзе системы «Овод» с 5 тыс. до 10 тыс. в месяц.