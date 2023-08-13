Разработчик заявил о готовности увеличить производство дронов «Овод» до 10 тысяч в месяц
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Об этом РИА Новости рассказал руководитель проектной группы Андрей Иванов.
По его словам, в данный момент завод производит 5 тыс. устройств ежемесячно.
«Нет никакой сложности увеличить или расширить производство до десяти и больше тысяч единиц в месяц», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее стало известно, что в России запустили мелкосерийное производство второй версии дрона-камикадзе «Овод».