Разработчик заявил о готовности увеличить производство дронов «Овод» до 10 тысяч в месяц

Тульский комплекс по производству беспилотных летательных аппаратов обладает возможностями для наращивания выпуска российских FPV-дронов-камикадзе системы «Овод» с 5 тыс. до 10 тыс. в месяц.

Об этом РИА Новости рассказал руководитель проектной группы Андрей Иванов.

По его словам, в данный момент завод производит 5 тыс. устройств ежемесячно.

«Нет никакой сложности увеличить или расширить производство до десяти и больше тысяч единиц в месяц», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в России запустили мелкосерийное производство второй версии дрона-камикадзе «Овод».