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В России запустили в производство вторую версию дрона-камикадзе «Овод»

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В России запустили мелкосерийное производство второй версии российского FPV-дрона-камикадзе «Овод», сообщил руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов.
В России запустили в производство вторую версию дрона-камикадзе «Овод»
  • Gettyimages.ru
  • © Susumu Yoshioka

Об этом Иванов рассказал в беседе с РИА Новости.

«Разработано и запущено в мелкосерийное производство беспилотное воздушное судно «Овод» версии 2.0», — сказал собеседник агентства.

По его словам, новая версия предполагает наличие винтомоторной группы, а также некоторых других модификаций.

Ранее сообщалось, что АО «Ремдизель» в рамках форума «Армия-2023» представит беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп.

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