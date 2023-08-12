В России запустили в производство вторую версию дрона-камикадзе «Овод»
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Об этом Иванов рассказал в беседе с РИА Новости.
«Разработано и запущено в мелкосерийное производство беспилотное воздушное судно «Овод» версии 2.0», — сказал собеседник агентства.
По его словам, новая версия предполагает наличие винтомоторной группы, а также некоторых других модификаций.
Ранее сообщалось, что АО «Ремдизель» в рамках форума «Армия-2023» представит беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп.