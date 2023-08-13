Министр обороны Украины Резников просит Запад ускорить программу подготовки сапёров ВСУ

Украина сильно нуждается в сапёрах и в технике для разминирования линии фронта, заявил британской газете The Guardian украинский министр обороны Алексей Резников. По его словам, инженерные бригады терпят потери из-за минных полей, поэтому западным странам нужно расширить и ускорить программу подготовки специалистов для Киева.

«Число сапёров в украинских вооружённых силах далеко от показателей, нужных для преодоления сложной российской обороны на обширном фронте в 1 тыс. км, подразделения по разминированию при этом обстреливаются шквальным огнём», — отмечает издание.

По словам Резникова, Украина — самая заминированная страна в мире. Он признал, что часть минных полей — это результат работы ВСУ.

«Коалиция по разминированию построена по принципу «обучай и оснащай». Его эффективная реализация приблизит победу Украины», — сказал министр.

Как рассказал главный врач госпиталя Мечникова в Днепропетровске Сергей Рыженко, он принимает «от 50 до 100 солдат в день», половина из них получают ранения из-за подрыва мин.

Резников ранее признал, что контрнаступление ВСУ отстаёт от графика, пробиться через «зоны безопасности» ВС России очень тяжело.