Министр обороны Украины Резников просит Запад ускорить программу подготовки сапёров ВСУ
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«Число сапёров в украинских вооружённых силах далеко от показателей, нужных для преодоления сложной российской обороны на обширном фронте в 1 тыс. км, подразделения по разминированию при этом обстреливаются шквальным огнём», — отмечает издание.
По словам Резникова, Украина — самая заминированная страна в мире. Он признал, что часть минных полей — это результат работы ВСУ.
«Коалиция по разминированию построена по принципу «обучай и оснащай». Его эффективная реализация приблизит победу Украины», — сказал министр.
Как рассказал главный врач госпиталя Мечникова в Днепропетровске Сергей Рыженко, он принимает «от 50 до 100 солдат в день», половина из них получают ранения из-за подрыва мин.
Резников ранее признал, что контрнаступление ВСУ отстаёт от графика, пробиться через «зоны безопасности» ВС России очень тяжело.