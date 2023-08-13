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WSJ: Запад считал, что наступление ВСУ поможет принудить Россию к переговорам

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На Западе надеялись, что украинское наступление поможет принудить Россию согласиться на переговоры к ближайшей зиме, но теперь подобный исход маловероятен, пишет газета The Wall Street Journal.
WSJ: Запад считал, что наступление ВСУ поможет принудить Россию к переговорам
  • РИА Новости

«Американские и другие западные чиновники надеялись, что значительный украинский прорыв может нанести российским силам урон достаточный, чтобы уже этой зимой привести президента (России) Владимира Путина к столу переговоров для серьёзных обсуждений некоего урегулирования», — говорится в материале.

Отмечается, что теперь шансы такого исхода оцениваются как крайне низкие.

Также сообщается, что на Западе начали думать о потенциальном наступлении ВСУ весной 2024 года.

Ранее украинские СМИ писали, что вина за провал летнего контрнаступления ВСУ лежит на военном руководстве Североатлантического альянса.

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