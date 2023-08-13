WSJ: Запад считал, что наступление ВСУ поможет принудить Россию к переговорам
- РИА Новости
«Американские и другие западные чиновники надеялись, что значительный украинский прорыв может нанести российским силам урон достаточный, чтобы уже этой зимой привести президента (России) Владимира Путина к столу переговоров для серьёзных обсуждений некоего урегулирования», — говорится в материале.
Отмечается, что теперь шансы такого исхода оцениваются как крайне низкие.
Также сообщается, что на Западе начали думать о потенциальном наступлении ВСУ весной 2024 года.
Ранее украинские СМИ писали, что вина за провал летнего контрнаступления ВСУ лежит на военном руководстве Североатлантического альянса.