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Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ юго-восточнее Новоегоровки в ЛНР

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На Краснолиманском направлении успешно отражена атака ВСУ юго-восточнее населённого пункта Новоегоровка в ЛНР.
Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ юго-восточнее Новоегоровки в ЛНР
  • РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны.

«На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем успешно отражена атака штурмовой группы 68-й егерской бригады ВСУ юго-восточнее населённого пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Были уничтожены до 45 украинских военнослужащих.

Ранее российские войска приступили к эвакуации тел погибших из освобождённого Новосёловского в Луганской Народной Республике.

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