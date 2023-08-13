Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ юго-восточнее Новоегоровки в ЛНР

На Краснолиманском направлении успешно отражена атака ВСУ юго-восточнее населённого пункта Новоегоровка в ЛНР.

Об этом сообщило Минобороны.

«На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем успешно отражена атака штурмовой группы 68-й егерской бригады ВСУ юго-восточнее населённого пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Были уничтожены до 45 украинских военнослужащих.

Ранее российские войска приступили к эвакуации тел погибших из освобождённого Новосёловского в Луганской Народной Республике.