Российские войска приступили к эвакуации тел погибших из освобождённого Новосёловского в Луганской Народной Республике, заявил старший отряда по извлечению и эвакуации из района боевых действий 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным Стрела.

«Да, мы воюем, но память о погибших надо сохранять, неважно наши это ребята или противника. Мы же не можем на корм собакам оставить... Если ВСУ не могли их убрать с поля боя, если украинской стороне это не нужно, то мы по-другому не можем», — цитирует его РИА Новости.

По словам собеседника агентства, за сутки российским военнослужащим удалось эвакуировать тела семи солдат ВСУ.

Ранее на Купянском направлении российские силы освободили населённый пункт Новосёловское в ЛНР.

Бойцы Западной группировки войск захватили 11 опорных пунктов ВСУ. Потери украинской стороны составили более 100 человек, шестеро сдались в плен.

Также в Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли более 210 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении.