Военная хроника: ВС России контролируют центральную и южную части Урожайного в ДНР
- РИА Новости
«Подразделения ВС России контролируют центральную и южную части Урожайного. В то же время ВСУ пытаются закрепиться в северо-западной части, где остались относительно целые здания», — пишет Военная хроника.
Отмечается, что под контролем ВСУ находится четыре дома на окраине посёлка.
«Обстановка в районе этого посёлка остаётся сложной, но всё идёт совершенно не так, как планировали ВСУ», — отмечается в сообщении.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ смогли прорваться и закрепиться в северной части села Урожайного на Запорожском направлении спустя две недели после боёв.