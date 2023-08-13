Военная хроника: ВС России контролируют центральную и южную части Урожайного в ДНР

Военная хроника сообщила о ситуация в Урожайном Донецкой Народной Республики.

«Подразделения ВС России контролируют центральную и южную части Урожайного. В то же время ВСУ пытаются закрепиться в северо-западной части, где остались относительно целые здания», — пишет Военная хроника.

Отмечается, что под контролем ВСУ находится четыре дома на окраине посёлка.

«Обстановка в районе этого посёлка остаётся сложной, но всё идёт совершенно не так, как планировали ВСУ», — отмечается в сообщении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ смогли прорваться и закрепиться в северной части села Урожайного на Запорожском направлении спустя две недели после боёв.