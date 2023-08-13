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Рогов: ВСУ с потерями смогли закрепиться на севере Урожайного

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ВСУ смогли прорваться и закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении спустя две недели после боёв.
Рогов: ВСУ с потерями смогли закрепиться на севере Урожайного
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Враг совершил большое количество «мясных» штурмов, потеряв две из четырёх штурмовых групп элитных морпехов ВСУ, а также несколько единиц бронетехники», — сообщил Рогов в Telegram.

Ранее российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами Вооружённых сил Украины на Купянском направлении.

Вооружённые силы России уничтожили за сутки более 110 военнослужащих украинской армии на Донецком направлении.

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