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РИА Новости: военкомов с запада Украины направят в Харьков с целью проведения мобилизации

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Военкомов с Западной Украины направят в Харьков, где они должны будут провести мероприятия по мобилизации.
РИА Новости: военкомов с запада Украины направят в Харьков с целью проведения мобилизации
  • AP
  • © Oleksandr Ratushniak

Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах Луганской Народной Республики.

«В город Харьков планируется прибытие оперативных групп, в число которых включены сотрудники западных областей Украины», — сказал собеседник агентства.

По его словам, такое решение принято, поскольку харьковские военкомы не справляются с задачами по мобилизации из-за своей лояльности к России.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины принято решение уволить всех областных военкомов.

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