РИА Новости: военкомов с запада Украины направят в Харьков с целью проведения мобилизации
- AP
- © Oleksandr Ratushniak
Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах Луганской Народной Республики.
«В город Харьков планируется прибытие оперативных групп, в число которых включены сотрудники западных областей Украины», — сказал собеседник агентства.
По его словам, такое решение принято, поскольку харьковские военкомы не справляются с задачами по мобилизации из-за своей лояльности к России.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины принято решение уволить всех областных военкомов.