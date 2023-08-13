РИА Новости: военкомов с запада Украины направят в Харьков с целью проведения мобилизации

Военкомов с Западной Украины направят в Харьков, где они должны будут провести мероприятия по мобилизации.

Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах Луганской Народной Республики.

«В город Харьков планируется прибытие оперативных групп, в число которых включены сотрудники западных областей Украины», — сказал собеседник агентства.

По его словам, такое решение принято, поскольку харьковские военкомы не справляются с задачами по мобилизации из-за своей лояльности к России.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины принято решение уволить всех областных военкомов.