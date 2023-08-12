Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 мм по Донецку

ВСУ выпустили семь снарядов калибра 155 мм по Донецку.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Также ВСУ обстреляли Куйбышевский район города, выпустив три снаряда калибром 155 мм.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка.

Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, один мирный житель Донецка погиб, шесть человек в Донецке, Макеевке и Светлодарске пострадали при украинских обстрелах ДНР кассетными снарядами.