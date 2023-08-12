Пушилин: один человек погиб и шестеро пострадали при обстрелах ДНР со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он рассказал, что населённые пункты ДНР подвергаются интенсивным обстрелам со стороны ВСУ с применением кассетных боеприпасов.
«В результате в Петровском районе Донецка погиб один мирный житель. Ранены шесть человек, в том числе двенадцатилетняя девочка, в Макеевке, Петровском районе столицы ДНР и Светлодарске», — написал он в Telegram.
Кроме того, были повреждены шесть жилых домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка.