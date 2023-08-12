Пушилин: один человек погиб и шестеро пострадали при обстрелах ДНР со стороны ВСУ

Один мирный житель Донецка погиб, шесть человек в Донецке, Макеевке и Светлодарске пострадали при украинских обстрелах ДНР кассетными снарядами.

Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он рассказал, что населённые пункты ДНР подвергаются интенсивным обстрелам со стороны ВСУ с применением кассетных боеприпасов.

«В результате в Петровском районе Донецка погиб один мирный житель. Ранены шесть человек, в том числе двенадцатилетняя девочка, в Макеевке, Петровском районе столицы ДНР и Светлодарске», — написал он в Telegram.

Кроме того, были повреждены шесть жилых домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка.