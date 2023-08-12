Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО уничтожили морские мины в Нарвском заливе

Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО на этой неделе занимались поиском и уничтожением морских мин в Нарвском заливе Балтийского моря.

Об этом сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

«Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО из Латвии, Литвы, Германии и США на этой неделе занимались поиском и уничтожением морских мин времён Первой и Второй мировых войн в Нарвском заливе Балтийского моря», — говорится в сообщении.

Уточняется, что поиск и уничтожение мин происходили у побережья посёлка Тойла в рамках водолазной операции 3B Divex.

Ранее истребители Eurofighter Typhoon ВВС Италии и Испании сменили авиацию Португалии, Румынии и Великобритании на авиабазе в Эстонии в миссии воздушной полиции НАТО.