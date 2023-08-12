Тела брошенных в Новосёловском украинских солдат передадут родственникам
- AP
По его словам, сейчас проходит третий этап эвакуации тел, их перевозят в рефрижераторах.
«Сейчас их доставят в Российскую Федерацию, после их отправят в место, где будет производиться обмен. Все они люди, всех мы забираем, каждый солдат попадает к себе домой на Родину», — цитирует РИА Новости старшего санитара-водителя 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным Харон.
Ранее российские войска приступили к эвакуации тел погибших из освобождённого Новосёловского в Луганской Народной Республике.
За сутки российским военнослужащим удалось эвакуировать тела семи солдат ВСУ.