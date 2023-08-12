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Тела брошенных в Новосёловском украинских солдат передадут родственникам

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Российская сторона передаст Украине тела солдат ВСУ, брошенных в Новосёловском, для последующей передачи родственникам, заявил ответственный за второй и третий этапы эвакуации тел военнослужащих ВСУ в Россию 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным Снег.
Тела брошенных в Новосёловском украинских солдат передадут родственникам
  • AP

По его словам, сейчас проходит третий этап эвакуации тел, их перевозят в рефрижераторах.

«Сейчас их доставят в Российскую Федерацию, после их отправят в место, где будет производиться обмен. Все они люди, всех мы забираем, каждый солдат попадает к себе домой на Родину», — цитирует РИА Новости старшего санитара-водителя 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным Харон.

Ранее российские войска приступили к эвакуации тел погибших из освобождённого Новосёловского в Луганской Народной Республике.

За сутки российским военнослужащим удалось эвакуировать тела семи солдат ВСУ.

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