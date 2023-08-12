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Российский сапёр рассказал об иностранных самозакапывающихся минах у ВСУ

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Военнослужащий одного из инженерно-сапёрных подразделений Центрального военного округа с позывным Разум рассказал об иностранных самозакапывающихся минах у украинских военных.
Российский сапёр рассказал об иностранных самозакапывающихся минах у ВСУ
  • РИА Новости

«Есть иностранные мины, срабатывают на радиоволны. Допустим, вы идёте с рацией, автоматически закапывается сама по себе», — рассказал он ТАСС.

По его словам, такая мина закапывается на 10—15 см. Её не видно и сложно нащупать щупом, не говоря уже о том, что мина может среагировать на металл.

«Такие мины, если вы обнаруживаете, лучше отойти и расстрелять», — рассказал он.

По его словам, подобные мины забрасываются на позиции дистанционным способом, например, с помощью кассетных боеприпасов реактивной артиллерии.

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