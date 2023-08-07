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Житель Белгородской области рассказал RT о подрыве наехавшего на мину комбайна

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Местный житель села Козинка Белгородской области рассказал RT о подрыве наехавшего на мину комбайна.
Житель Белгородской области рассказал RT о подрыве наехавшего на мину комбайна
  • Gettyimages.ru
  • © Dvoinik

«Мужик в поле убирал, слишком близко к границе подъехал — и там подорвался. Комбайнера посекло, ещё один человек получил ранение, кто — не знаю, но оба живы, в больнице», — рассказал он.

По словам предпринимателя, которому принадлежит комбайн, машину использовать нельзя.

«Повреждена деталь — жатка. Ущерб оцениваю в 500—600 тыс. После случившегося это поле мы убирать не будем — слишком опасно, бросили всё. У работников лёгкие травмы: обоих посекло стеклом», — указал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о наезде комбайна на мину во время уборки поля в регионе. Пострадали два человека.

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