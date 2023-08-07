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Гладков рассказал о наезде комбайна на мину во время уборки поля в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о наезде комбайна на мину во время уборки поля в регионе.
Гладков рассказал о наезде комбайна на мину во время уборки поля в Белгородской области
  • РИА Новости

«В Грайворонском городском округе в районе села Козинка при уборке поля комбайн наехал на взрывоопасный предмет», — написал он в своём Telegram.

В результате происшествия пострадали находящиеся в кабине комбайна водитель и пассажир. Один из них получил осколочные ранения обоих глаз, руки и части лица, а также повреждение передней брюшной стенки. Он был немедленно госпитализирован.

«У второго пострадавшего множественные ранения кисти, плеч, бедра, части лица. Врачи провели первичную хирургическую обработку ран, пострадавший отказался от госпитализации и был отпущен домой», — сказал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что российские силы ПВО сбили беспилотник на подлёте к Белгороду.

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