Начальник пресс-центра группировки ВС России «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные за сутки отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что четыре контратаки были предприняты противником в районе населённого пункта Синьковка и урочища Маньковка.

«Потери противника составили до взвода живой силы», — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё три атаки были отражены российскими военными в районе населённого пункта Новоселовское.

Потери ВСУ там также составили до взвода живой силы.

Ранее ВС России уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ.

Также ВС России взяли четыре «опорника» ВСУ на Купянском направлении.