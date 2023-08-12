ВС России уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ
Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«Уничтожены пункты управления беспилотной авиации ВСУ в районах Марфополь и Червоного», — говорится в сообщении.
Кроме того, были ликвидированы ЗРК противника «Стрела-10», а также два дрона самолётного типа «Лелека».
Также было уничтожено скопление живой силы ВСУ к северо-западу от Никольского.
Ранее ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников в районе Запорожья.
Также ВС России отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении в районе Успеновки и Работина.