Группировка сил «Восток» при помощи ударных БПЛА уничтожила пункты управления беспилотной авиации противника в Запорожской области.

Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Уничтожены пункты управления беспилотной авиации ВСУ в районах Марфополь и Червоного», — говорится в сообщении.

Кроме того, были ликвидированы ЗРК противника «Стрела-10», а также два дрона самолётного типа «Лелека».

Также было уничтожено скопление живой силы ВСУ к северо-западу от Никольского.

Ранее ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников в районе Запорожья.

Также ВС России отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении в районе Успеновки и Работина.