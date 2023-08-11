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Риттер: выделение США $13 млрд на помощь Украине не изменит ситуацию на фронте

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Украина проиграла на поле боя, поэтому выделение США дополнительных средств на военную помощь Киеву не изменит ситуацию.
Риттер: выделение США $13 млрд на помощь Украине не изменит ситуацию на фронте
  • AP

Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация на передовой находится на стороне России, а общественность может увидеть траекторию успеха российской армии.

«Украинское контрнаступление застряло. Нет такого количества денег, которое бы это исправило», — передаёт ТАСС слова Риттера.

По его словам, даже если дать ВСУ всю имеющуюся в мире технику без предварительного обучения, украинские войска не смогут её применять должным образом.

Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден запросил у конгресса $13,1 млрд на выделение дополнительной военной помощи для Киева. Также призвал конгресс выделить $2,3 млрд для Украины по линии Всемирного банка.

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