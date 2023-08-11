Риттер: выделение США $13 млрд на помощь Украине не изменит ситуацию на фронте
- AP
Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Он подчеркнул, что сейчас ситуация на передовой находится на стороне России, а общественность может увидеть траекторию успеха российской армии.
«Украинское контрнаступление застряло. Нет такого количества денег, которое бы это исправило», — передаёт ТАСС слова Риттера.
По его словам, даже если дать ВСУ всю имеющуюся в мире технику без предварительного обучения, украинские войска не смогут её применять должным образом.
Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден запросил у конгресса $13,1 млрд на выделение дополнительной военной помощи для Киева. Также призвал конгресс выделить $2,3 млрд для Украины по линии Всемирного банка.