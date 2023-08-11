Риттер: выделение США $13 млрд на помощь Украине не изменит ситуацию на фронте

Украина проиграла на поле боя, поэтому выделение США дополнительных средств на военную помощь Киеву не изменит ситуацию.

Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация на передовой находится на стороне России, а общественность может увидеть траекторию успеха российской армии.

«Украинское контрнаступление застряло. Нет такого количества денег, которое бы это исправило», — передаёт ТАСС слова Риттера.

По его словам, даже если дать ВСУ всю имеющуюся в мире технику без предварительного обучения, украинские войска не смогут её применять должным образом.

Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден запросил у конгресса $13,1 млрд на выделение дополнительной военной помощи для Киева. Также призвал конгресс выделить $2,3 млрд для Украины по линии Всемирного банка.