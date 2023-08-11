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Кадыров объяснил отсутствие смысла в мирных переговорах с Украиной

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Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил отсутствие смысла в мирных переговорах с Украиной.
Кадыров объяснил отсутствие смысла в мирных переговорах с Украиной
  • РИА Новости

«Переговоры нужны лишь той стороне, которая  в полной мере осознаёт, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа. Втягивая нашу страну в этот долгий и кропотливый процесс обсуждения мирного плана, они лишь пытаются выиграть время. При этом ошибочно полагают, что это может помочь киевскому режиму переломить ход специальной военной операции», — написал он в своём Telegram.

Как отметил Кадыров, в начале СВО Запад массово вводил санкции против России, пытаясь всех убедить, что в конечном счёте из-за этого будет разрушена экономика России, но «сейчас ситуация для них сложилась не лучшим образом».

Глава Чечни указал, что неожиданно для себя западные страны сами оказались на грани экономического коллапса, а Россия тем временем нарастила темпы производства, значительно обогатила внутренний рынок и даже сумела модернизировать экономику страны.

«Именно поэтому я считаю, что в переговорах нет никакого смысла. Нас такой расклад не устраивает. Мы выигрываем по всем фронтам — как на поле боя, так и на международной политической арене. Осталось только довести начатое до конца», — заключил он.

Ранее Кадыров заявил о значительных потерях украинской армии на Ореховском направлении.

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