Кадыров объяснил отсутствие смысла в мирных переговорах с Украиной
- РИА Новости
«Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознаёт, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа. Втягивая нашу страну в этот долгий и кропотливый процесс обсуждения мирного плана, они лишь пытаются выиграть время. При этом ошибочно полагают, что это может помочь киевскому режиму переломить ход специальной военной операции», — написал он в своём Telegram.
Как отметил Кадыров, в начале СВО Запад массово вводил санкции против России, пытаясь всех убедить, что в конечном счёте из-за этого будет разрушена экономика России, но «сейчас ситуация для них сложилась не лучшим образом».
Глава Чечни указал, что неожиданно для себя западные страны сами оказались на грани экономического коллапса, а Россия тем временем нарастила темпы производства, значительно обогатила внутренний рынок и даже сумела модернизировать экономику страны.
«Именно поэтому я считаю, что в переговорах нет никакого смысла. Нас такой расклад не устраивает. Мы выигрываем по всем фронтам — как на поле боя, так и на международной политической арене. Осталось только довести начатое до конца», — заключил он.
Ранее Кадыров заявил о значительных потерях украинской армии на Ореховском направлении.