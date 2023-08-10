Кадыров заявил о значительных потерях украинской армии на Ореховском направлении
- РИА Новости
Об этом Кадыров написал в Telegram.
По словам главы Чечни, данное направление является одним из самых сложных участков на всей линии фронта.
Кадыров рассказал, что ВСУ почти каждый день предпринимают попытки продвинуться на Ореховском направлении, однако сталкиваются с серьёзным сопротивлением.
«По приблизительным данным, потери ВСУ на этом направлении составили больше тысячи человек. И цифра продолжает стремительно расти», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в ночь на 9 августа ВСУ попытались атаковать российские войска в районе Орехова в Запорожской области.