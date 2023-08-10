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Кадыров заявил о значительных потерях украинской армии на Ореховском направлении

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооружённые силы Украины несут значительные потери на Ореховском направлении.
Кадыров заявил о значительных потерях украинской армии на Ореховском направлении
  • РИА Новости

Об этом Кадыров написал в Telegram.

По словам главы Чечни, данное направление является одним из самых сложных участков на всей линии фронта.

Кадыров рассказал, что ВСУ почти каждый день предпринимают попытки продвинуться на Ореховском направлении, однако сталкиваются с серьёзным сопротивлением. 

«По приблизительным данным, потери ВСУ на этом направлении составили больше тысячи человек. И цифра продолжает стремительно расти», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ночь на 9 августа ВСУ попытались атаковать российские войска в районе Орехова в Запорожской области.

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