Пушилин заявил о провале попыток ВСУ закрепиться в Урожайном в ДНР

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные не смогли закрепиться в населённом пункте Урожайное.

«Были какие-то моменты, что противнику удалось на окраинах Урожайного... начать закрепляться, но артиллерия и авиация Вооружённых сил России уничтожили противника. Причём техника там до сих пор стоит», — рассказал он ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что ВСУ не оставляют попыток атаковать, но войти и закрепиться в данном населённом пункте украинским военным не удаётся.

Ранее Пушилин сообщал, что российские военные выбили украинских военнослужащих из посёлка Урожайное.