Пушилин заявил о провале попыток ВСУ закрепиться в Урожайном в ДНР
- РИА Новости
«Были какие-то моменты, что противнику удалось на окраинах Урожайного... начать закрепляться, но артиллерия и авиация Вооружённых сил России уничтожили противника. Причём техника там до сих пор стоит», — рассказал он ТАСС.
Вместе с этим он отметил, что ВСУ не оставляют попыток атаковать, но войти и закрепиться в данном населённом пункте украинским военным не удаётся.
Ранее Пушилин сообщал, что российские военные выбили украинских военнослужащих из посёлка Урожайное.