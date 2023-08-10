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Пушилин заявил, что ВС России выбили ВСУ из посёлка Урожайное

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что российские военные выбили украинских военнослужащих из посёлка Урожайное.
Пушилин заявил, что ВС России выбили ВСУ из посёлка Урожайное
  • РИА Новости

Как отметил глава ДНР, на какое-то время ВСУ удалось занять позиции в северной части Урожайного, но после по противнику были нанесены удары и его выбили из населённого пункта.

«Были нанесены соответствующие артиллерийские удары, также была задействована авиация, противник понёс потери: техника там и осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции», — рассказал он.

Вместе с этим Пушилин добавил, что в районе Старомайорского продолжаются бои.

Ранее Пушилин заявил, что в результате боёв за Клещеевку от населённого пункта «почти ничего не осталось».

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