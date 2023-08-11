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Российские военные рассказали о попытках ВСУ выйти на дорогу, которая идёт от Славянска

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Российские военные рассказали корреспонденту RT Владу Андрице о попытках ВСУ выйти на дорогу, которая идёт от Славянска.

Как рассказал начальник артиллерии ОМСБ «Ветераны» Феликс, для ВСУ данный район является приоритетным в плане контроля. Подразделение Феликса стоит непосредственно на этой дороге.  

Вражеские накаты здесь серьёзные: буквально 10 августа на соседнем участке дороги противник потерял четыре танка и шесть БМП. 

По словам Феликса, ВСУ через день отправляют в атаку либо малые группы, либо соединения посерьёзнее, у которых есть в том числе иностранные БТР М-113, MaxxPro, танки.

«Никогда не угадаешь, сколько поедет именно сегодня. Это может быть как два, так и пять танков... Они неделю могут идти в лоб, на вторую неделю они могут просто спокойно потихонечку попробовать подкрасться слева», — рассказал он.

Ранее военкор RT Влад Андрица показал уничтожение позиции украинских сил под Марьинкой в ДНР из пушки С-60.

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