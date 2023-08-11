Марочко: ВСУ потеряли около 100 человек при попытке штурма на Краснолиманском направлении
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Его слова приводит РИА Новости.
Как рассказал собеседник агентства, украинская армия продолжает предпринимать попытки прорвать российскую оборону.
По словам Марочко, ВСУ пытаются наступать в районе населённого пункта Сватово.
«За несколько суток в результате «мясных» штурмов в районах населённых пунктов Макеевка и Терны безвозвратные потери в личном составе противника составили порядка 100 военнослужащих», — сказал он.
Ранее Минобороны России сообщило об улучшении позиций российских войск на Купянском направлении.