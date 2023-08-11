Марочко: ВСУ потеряли около 100 человек при попытке штурма на Краснолиманском направлении

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что в течение нескольких суток Вооружённые силы Украины потеряли около 100 человек при попытке штурма на Краснолиманском направлении.

AP

© Iryna Rybakova