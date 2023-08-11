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Марочко: ВСУ потеряли около 100 человек при попытке штурма на Краснолиманском направлении

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Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что в течение нескольких суток Вооружённые силы Украины потеряли около 100 человек при попытке штурма на Краснолиманском направлении.
Марочко: ВСУ потеряли около 100 человек при попытке штурма на Краснолиманском направлении
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал собеседник агентства, украинская армия продолжает предпринимать попытки прорвать российскую оборону.

По словам Марочко, ВСУ пытаются наступать в районе населённого пункта Сватово.

«За несколько суток в результате «мясных» штурмов в районах населённых пунктов Макеевка и Терны безвозвратные потери в личном составе противника составили порядка 100 военнослужащих», — сказал он.

Ранее Минобороны России сообщило об улучшении позиций российских войск на Купянском направлении.

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