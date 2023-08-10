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В Белоруссии заявили о нарушении границы литовским пограничником

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Литовский пограничник, находясь в служебном автомобиле, нарушил государственную границу Белоруссии.
В Белоруссии заявили о нарушении границы литовским пограничником
  • РИА Новости

Об этом сообщил Telegram-канал Пограничного комитета Белоруссии.

По представленным данным, нарушение границы было зафиксировано утром 10 августа пунктами пропуска «Котловка» (Белоруссия) и «Лаворишкес» (Литва).

«Служебный автомобиль Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики заехал на территорию Республики Беларусь на расстояние до 5 м, развернулся и вернулся в Литовскую Республику», — пишет ведомство.

Также сообщается, что Минск проинформировал пограничного уполномоченного Литовской Республики Вильнюсского участка о режиме белорусско-литовской государственной границы.

Ранее замглавы литовского МВД Арнольдас Абромавичюс заявил, что страна может закрыть границу с Белоруссией, поскольку там находятся бойцы ЧВК «Вагнер».

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