«СТРАНА»: комиссия Минкультуры Украины опечатала ещё четыре корпуса Киево-Печерской лавры
«Комиссия Минкульта покинула территорию Киево-Печерской лавры, опечатав четыре корпуса», — говорится в публикации.
Уточняется, что речь идёт о гостиничных помещениях и церковных магазинах.
В начале июня Ткаченко сообщил, что комиссия Министерства культуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре.
Администрация заповедника обязала монахов канонической Украинской православной церкви оставить обитель в трёхдневный срок.