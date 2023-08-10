«СТРАНА»: комиссия Минкультуры Украины опечатала ещё четыре корпуса Киево-Печерской лавры

Комиссия Министерства культуры Украины опечатала ещё четыре корпуса Киево-Печерской лавры, пишет издание «СТРАНА.ua».

«Комиссия Минкульта покинула территорию Киево-Печерской лавры, опечатав четыре корпуса», — говорится в публикации.

Уточняется, что речь идёт о гостиничных помещениях и церковных магазинах.

В начале июня Ткаченко сообщил, что комиссия Министерства культуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре.

Администрация заповедника обязала монахов канонической Украинской православной церкви оставить обитель в трёхдневный срок.