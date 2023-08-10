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В ГУР Минобороны Украины признали, что подразделение «Шаман» работает на территории России

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Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов признал, что украинский батальон «Шаман» проводит диверсионные атаки на территории России.
В ГУР Минобороны Украины признали, что подразделение «Шаман» работает на территории России
  • Gettyimages.ru
  • © John Coletti

Об этом, как пишет ТАСС, Юсов сказал в эфире украинского телемарафона.

Ранее газета The Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что бойцы «Шамана» проводят диверсионные рейды на объекты инфраструктуры России уже на протяжении более года.

«То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость», — сказал он.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы пытаются вербовать граждан Приднестровья для разведки и диверсий.

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