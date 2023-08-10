В ГУР Минобороны Украины признали, что подразделение «Шаман» работает на территории России
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Об этом, как пишет ТАСС, Юсов сказал в эфире украинского телемарафона.
Ранее газета The Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что бойцы «Шамана» проводят диверсионные рейды на объекты инфраструктуры России уже на протяжении более года.
«То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость», — сказал он.
Ранее стало известно, что украинские спецслужбы пытаются вербовать граждан Приднестровья для разведки и диверсий.