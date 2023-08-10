В ГУР Минобороны Украины признали, что подразделение «Шаман» работает на территории России

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов признал, что украинский батальон «Шаман» проводит диверсионные атаки на территории России.

Об этом, как пишет ТАСС, Юсов сказал в эфире украинского телемарафона.

Ранее газета The Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что бойцы «Шамана» проводят диверсионные рейды на объекты инфраструктуры России уже на протяжении более года.

«То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость», — сказал он.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы пытаются вербовать граждан Приднестровья для разведки и диверсий.