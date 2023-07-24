МГБ: спецслужбы Украины пытаются вербовать граждан Приднестровья для разведки и диверсий

Украинские спецслужбы пытаются вербовать граждан Приднестровья для разведки и диверсий, заявили РИА Новости в МГБ непризнанной республики.

«Основной вербовочный ресурс — это граждане Приднестровья, пересекающие границу регулярно и с определённой периодичностью на транспорте, а также люди с украинскими корнями или с родственниками на Украине», — сообщили там.

При вербовке в ход идут различные методы: от простых просьб что-то привезти либо сфотографировать до прямых угроз и шантажа, если вербуемое лицо сопротивляется, отметили в МГБ.

Иностранную разведку интересует информация военного и внутриполитического характера, пишет агентство.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев ранее заявил, что Приднестровская Молдавская Республика делает всё для предотвращения угроз со стороны Украины, риски существуют.