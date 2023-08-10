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Российская туристка погибла в аварии по дороге к озеру Рица в Абхазии

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Россиянка, которая отдыхала в Абхазии, погибла в аварии по дороге к озеру Рица. ДТП произошло в Гудаутском районе.
Российская туристка погибла в аварии по дороге к озеру Рица в Абхазии
  • Gettyimages.ru
  • © SergeyPankratov

Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на оперативного дежурного РОВД.

Согласно представленным данным, автомобиль УАЗ, наполненный туристами, перевернулся на одном из серпантинов «Бзыбь-Рица». В результате аварии погибла женщина из Санкт-Петербурга 1959 года рождения.

Кроме того, в Гагрскую районную больницу госпитализировали ещё четверых пострадавших.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В результате столкновения легкового автомобиля Kia Sorento и большегруза Mercedes погибли четыре человека.

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