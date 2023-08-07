В результате ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли четыре человека
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
«Предварительно, легковой автомобиль Kia Sorento въехал в стоящий на обочине большегруз Mercedes. Погиб водитель легкового автомобиля и три его пассажира: 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет», — заявили в ведомстве.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Движение автомобилей осуществляется по одной полосе.
Ранее три человека, включая ребёнка, погибли при столкновении легковушки с трактором в Татарстане.