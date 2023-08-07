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В результате ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли четыре человека

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На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.
В результате ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли четыре человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

«Предварительно, легковой автомобиль Kia Sorento въехал в стоящий на обочине большегруз Mercedes. Погиб водитель легкового автомобиля и три его пассажира: 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет», — заявили в ведомстве.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Движение автомобилей осуществляется по одной полосе.

Ранее три человека, включая ребёнка, погибли при столкновении легковушки с трактором в Татарстане.

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