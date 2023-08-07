Узнать больше

Три человека погибли в результате ДТП в Татарстане

Короткая ссылка
Три человека, включая ребёнка, погибли при столкновении легковушки с трактором в Татарстане.

Об этом сообщает МВД региона в своём Telegram.

Отмечается, что происшествие произошло 6 августа в 21:20 на 29 км автодороги Арск — Большая Атня.

«Водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, совершив столкновение с трактором в составе прицепа, который двигался с выключенными внешними световыми приборами», — заявил представитель ведомства.

В результате ДТП три человека, в том числе пятилетний ребёнок, погибли.

Ранее стало известно, что на севере Москвы водитель насмерть сбил несовершеннолетнего и скрылся с места аварии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить