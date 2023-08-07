Три человека погибли в результате ДТП в Татарстане

Три человека, включая ребёнка, погибли при столкновении легковушки с трактором в Татарстане.

Об этом сообщает МВД региона в своём Telegram.

Отмечается, что происшествие произошло 6 августа в 21:20 на 29 км автодороги Арск — Большая Атня.

«Водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, совершив столкновение с трактором в составе прицепа, который двигался с выключенными внешними световыми приборами», — заявил представитель ведомства.

В результате ДТП три человека, в том числе пятилетний ребёнок, погибли.

Ранее стало известно, что на севере Москвы водитель насмерть сбил несовершеннолетнего и скрылся с места аварии.