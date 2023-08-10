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Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать ВС России на Краснолиманском направлении

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Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил о попытках украинских военных контратаковать ВС России на Краснолиманском направлении.
Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать ВС России на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«ВФУ начали активнее атаковать наши оборонительные порядки в районе недавно созданного плацдарма западнее реки Жеребец и западнее населённого пункта Ковалёвка, находящегося северо-западнее Сватова», — сказал он.

По его словам, ВСУ стараются подобными действиями вернуть утраченные ранее позиции, а также отбросить российских военных на противоположный берег реки.

Ранее Марочко заявил, что на Купянском направлении идёт успешное продвижение российских войск.

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