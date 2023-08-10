Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать ВС России на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Об этом он рассказал РИА Новости со ссылкой на свои источники.
«ВФУ начали активнее атаковать наши оборонительные порядки в районе недавно созданного плацдарма западнее реки Жеребец и западнее населённого пункта Ковалёвка, находящегося северо-западнее Сватова», — сказал он.
По его словам, ВСУ стараются подобными действиями вернуть утраченные ранее позиции, а также отбросить российских военных на противоположный берег реки.
Ранее Марочко заявил, что на Купянском направлении идёт успешное продвижение российских войск.