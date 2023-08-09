Путин и президент Узбекистана обсудили развитие отношений двух стран

Российский президент Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора обсудили развитие отношений двух стран.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества», — заявили в Кремле.

Также лидеры двух стран договорились об активизации двусторонних контактов на различных уровнях.

Накануне Путин провёл телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой, в беседе они обсудили сотрудничество двух стран и укрепление экономических и инвестиционных связей.