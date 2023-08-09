Путин и президент Узбекистана обсудили развитие отношений двух стран
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества», — заявили в Кремле.
Также лидеры двух стран договорились об активизации двусторонних контактов на различных уровнях.
Накануне Путин провёл телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой, в беседе они обсудили сотрудничество двух стран и укрепление экономических и инвестиционных связей.