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Путин и президент Узбекистана обсудили развитие отношений двух стран

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Российский президент Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора обсудили развитие отношений двух стран.
Путин и президент Узбекистана обсудили развитие отношений двух стран
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества», — заявили в Кремле. 

Также лидеры двух стран договорились об активизации двусторонних контактов на различных уровнях.

Накануне Путин провёл телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой, в беседе они обсудили сотрудничество двух стран и укрепление экономических и инвестиционных связей.

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