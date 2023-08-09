Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США не дадут Зеленскому уйти живым после провала армии Украины
- AP
«Я думаю, что его дни сочтены. Я не понимаю, как он переживёт это. Не думаю, что мы позволим ему выйти из этого конфликта живым», — сказал он в интервью журналисту Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.
Если раньше политики стран Запада ставили Зеленского «выше Уинстона Черчилля», то сейчас возникают вопросы «о его наркотической зависимости и коррупции в стране», подчеркнул Джонсон.
По мнению бывшего аналитика ЦРУ Реймонда Макговерна, ложь Зеленского о «небесном щите» приведёт к военному перевороту на Украине.