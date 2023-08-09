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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США не дадут Зеленскому уйти живым после провала армии Украины

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Соединённые Штаты не дадут президенту Украины Владимиру Зеленскому выйти из украинского конфликта живым, после того как ВСУ окончательно провалят своё наступление в зоне СВО, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США не дадут Зеленскому уйти живым после провала армии Украины
  • AP

«Я думаю, что его дни сочтены. Я не понимаю, как он переживёт это. Не думаю, что мы позволим ему выйти из этого конфликта живым», — сказал он в интервью журналисту Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.

Если раньше политики стран Запада ставили Зеленского «выше Уинстона Черчилля», то сейчас возникают вопросы «о его наркотической зависимости и коррупции в стране», подчеркнул Джонсон.

По мнению бывшего аналитика ЦРУ Реймонда Макговерна, ложь Зеленского о «небесном щите» приведёт к военному перевороту на Украине.

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