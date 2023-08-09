Марочко: на Купянском направлении обнаружены стихийные захоронения неизвестных лиц

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что местные жители обнаружили стихийные захоронения неизвестных лиц в районе села Синьковка в Харьковской области.

Его слова приводит РИА Новости.

«В районе Синьковки гражданским населением случайно обнаружены места погребения без идентификации тел», — сказал Марочко.

По его словам, обнаруженные захоронения новые, на некоторых из них присутствует украинская символика.

Ранее командир одного из подразделений ВС России заявил, что потери 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с начала года превысили 1,7 тыс. человек убитыми.